TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı’nda tüm olayların yanı sıra Han’ın nişanlısı da gündem oldu. Son bölümlerde adından söz edilen Ceylan’ın 43. Bölüm fragmanında da adı geçmesi, üstüne Han’ın gizli bir şekilde yabancı eve girdiğinin görülmesi gözleri Ceylan karakterini kimin oynayacağına çevirdi…





MASUMLAR APARTMANI’NDA BU HAFTA NELER OLUYOR?

Safiye, yaşadığı hayal kırıklığının ardından beklenmedik şekilde canlı ve neşelidir. Naci ise içinde bulunduğu çıkmazı çözebilmek için çaresizce çırpınır.

Gülben, Safiye’nin halinden endişe duysa da elinden bir şey gelmez. Bir yandan da Şennur ve eltileriyle geçireceği günü sorunsuz atlatabilme derdindedir. Ancak yüzleşmek zorunda kalacağı bazı gerçekler onu daha da derin bir endişeye sürükleyecektir. Sonunda korkularından kurtulmak için attığı adım, belki de hayallerinin sonu olacaktır.

Ceylan’ın dönüşü, Han’da hiç kapanmamış bir yarayı yeniden kanatır ve hıncını Rüya’nın yaralarına sebep olan kişiden çıkarır.

MASUMLAR APARTMANI’NDA CEYLAN’I KİM OYNUYOR?

Masumlar Apartmanı’nda hikayeye yeni yeni dahil olan ve adından daha fazla söz edilmeye başlayan Han’ın eski nişanlısı Ceylan’ı kimin canlandıracağı henüz açıklanmadı. Ancak Ceylan karakteri için Melisa Sözen ve Özgü Namal’ın adı geçiyordu.

Bununla birlikte, Özgü Namal’a Ceylan karakteri için teklif gittiği ancak uzun süredir, televizyon projelerinde yer almayan başarılı oyuncunun teklife sıcak bakmadığı konuşuluyor.

MASUMLAR APARTMANI’NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

İsteme sırasında yaşanan hadisenin ardından Gülben utanç ve ümitsizlik içinde kıvranır. Teselliyi ise kendi gibi anormal gördüğü tek kişide bulur. Safiye, bir yandan Gülben’le ilgilenmeye çalışırken bir yandan da Naci’nin dönüşünün sevincini yaşar. Bu sevinç, beraberinde korkuyu da getirir. İyileşmek bir kenara, Safiye’nin daha da kötülediğini görünce Naci ne yapacaktır? Naci’ninse bambaşka bir planı vardır.

Kendi yasını unutup ailesini toparlama derdine düşen Han, Safiye’ye gelen bir haberle sarsılır. Rüya ise Han’la ilgili yeni öğrendiği bir bilginin peşine düşer. Esat yaşananlardan dolayı şaşkın ve ne düşüneceğini bilemez haldedir. Gülben, tamamen ümidini kaybetmişken Esat onu bir kez daha şaşırtır.