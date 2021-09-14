Yeni sezonun ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşan Masumlar Apartmanı'nda İnci'nin ölümüyle dağılan Han'ın bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyordu. Hikayeden ayrılan İnci karakterinin boşluğunu doldurmak için diziye dahil edilen güzel oyuncu Melisa Şenolsun üniversiteli bir genç kızı canlandıracak. Han karakterinin hayatına girecek olan Rüya isimli kadın hikayede çok şeyi değiştirecek.

Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar ile birlikte ismini başrole yazdıran Melisa Şenolsun, dizinin ikinci sezonunda en çok konuşulan isimlerden birisi olacak.

Eşinin ölümünden sonra büyük psikolojik sorunlar yaşayan Han, yeni bir genç kadın ile kendini yeniden bulmanın mücadelesi içine girecek.

MASUMLAR APARTMANI SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Masumlar Apartmanı sezon finalinde, Han’ın Naci Hoca’ya yaptıklarını öğrenen İnci, Han’ı terk etti fakat Naci ve Safiye’nin anlattıklarından etkilenen İnci, Han’a geri dönmeye karar verdi.

Han ise İnci’nin kaldığı otele gitti ve İnci ile kavga etti. İnci kavga üzerine arabayla kaçtı ama sonra geri dönmeye karar verdi. Han ise İnci ile barışmak için yola çıkmıştı. O sırada ise İnci arabasıyla bir kamyona çarparak kaza yaptı. Bu kazayı gören Han, arabadan inerek kaza alanına gitti ve İnci’yi yerde yaralı halde buldu. Hamile olan İnci, Han’ın kollarında can verdi.

Naci’nin tedavi olmak için eşi ve kızıyla birlikte gitmesi, Safiye’yi çok üzdü. Esat’ın annesinin Gülben’e söyledikleri üzerine Gülben, Esat ile ayrılmıştı. Sezon finalinde ise Esat, Gülben ile evlenmek için ısrarcı oldu. Fakat Gülben ailesinin bu durumunda onların yanında olması gerektiğini söyleyerek Esat’ın evlilik teklifini yanıtsız bıraktı.