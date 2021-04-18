Magazin Masumlar Apartmanı'nın Uygar'ı Alper Saldıran ekrana dönüyor

Masumlar Apartmanı'nın Uygar'ı Alper Saldıran ekrana dönüyor

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Masumlar Apartmanı'nın Uygar'ı Alper Saldıran ekrana dönüyor

Masumlar Apartmanı dizisinde Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı İnci'nin sevgilisi Uygar karakterine hayat veren Alper Saldıran Kanal D'nin yakında başlayacak olan yeni dizisi Aşkın Tarifi’nin kadrosuna dahil oldu.

18 Nisan 2021, Pazar 22:56 Son Güncelleme:
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Kanal D’nin başrolünde Kadir Doğulu’nun yer aldığı yakında izleyicisi ile buluşacak olan dizisi Aşkın Tarifi’nin kadrosuna Alper Saldıran dahil oldu. Taylan karakterine hayat vermeye hazırlanan başarılı oyuncu Saldıran; “Çekimlerin başlaması için sabırsızlanıyorum. Sürprizlerle dolu bir karakteri canlandırıyorum. İlk kez böylesine gizemli bir karakterle izleyici karşısına çıkacağım. Ben çok heyecanlıyım izleyicinin de çok seveceğini düşünüyorum. Aşkın Tarifi özlemini çektiğimiz tüm gerçek duyguları izleyenlere yaşatacak” dedi.

Fransız mutfağında Uzman Gaziantepli bir şefin heyecan dolu aşk hikayesini seyirci ile buluşturmaya hazırlanan Aşkın Tarifi’nin yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Deniz Koloş'un yer aldığı projenin yaratıcı yapımcısı Birsel Çıkıncı. Senaryosunu Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme aldığı Aşkın Tarifi’nin genel hikayesi ise şöyle;

Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk’a dersini vermek ister. Fırat’ın öfkeyle çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürükler. Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken; restoranın sahibi, güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır. Doğu ve batı mutfaklarını harmanlayan, yemek sihirbazı Fırat Şef, herkesi şaşkına çevirecek tarif defterinde bir tek Aşkın Tarifi olmadığını anlayacaktır.


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