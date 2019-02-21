Matematik kaygısına 'kankam' formülü

Kitapta öğrencilere matematiği onların diliyle Kankam adındaki karakter anlatıyor. Matematiği korkutarak değil de eğlendirerek öğretmek gerektiğini belirten Tatlıdilli, “Kaygı ve korkuyu yok etmek için basit ve ilgi çekici yöntemlerle, çocuğun dilinden matematiği anlatmak gerekiyor. Çocuklar karikatür okumayı çok seviyor. Bizde onların ilgilendiği konular üzerinden bir yöntem geliştirdik ve Kankam’ı yarattık. Kankam adındaki karakter matematiğin en zor konularını bile onların anlayabileceği dilde ve eğlenceli çizimlerle anlatıyor” dedi.

LGS için kitaplar

‘Kankam’ serisinin matematik dışında 7 ve 8’inci sınıflar için Türkçe, İngilizce, fen, inkılap kitapları da bulunuyor. LGS için hazırlanan Kankam deneme kitapları da mevcut. Zor soruları çözmeye katkı sağlayacak soru kitapçığı ‘Kankam Zorr-o Sorular’ kitabı da yakında piyasada olacak.