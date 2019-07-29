Mauritius Adası... İnanamıyorum burası dünyada mı?

Adrenalin ve doğa tutkunu biri olarak bir adada deniz-kum-güneş tatili için saatlerce uçma fikri hiçbir zaman bana cazip gelmez. Herkesin hayallerini Maldivler'e gitmek süslese de bende durum hiç öyle değil.

Tura Turizm ile gittiğim ada resimlerle öyle güzel anlatıldı ki merak etmemek mümkün değildi. Dokuz saatlik bir uçuşun sonunda kendimi Mauritius Adası'nda buldum. Hint Okyanusu'nda bulunan dört tarafı denizle çevrili toprak parçası, romantik bir balayı adası gibi görünse de adrenalin ve doğa tutkunları için muhteşem bir yer.

Yakın zamanda da Maldivler'i tahtından edeceğe benziyor... Artık THY ile Mauritius'a direkt uçuşlar da bu adayı cazip tatil adresi haline getirmiş durumda.

ADANIN SİMGESİ DODO KUŞU

Adaya ayak basar basmaz etrafta tombik, kısa kanatlı, kıvrık gagalı adanın simgesi olan Dodo kuşunun resimleri dikkat çekiyor. Mauritius'un simgesi haline gelmiş nesli tükenmiş Dodo kuşu. Yıllar önce nesli tükenmeden yaşadığı tek yer bu adaymış.

Adanın başkenti PortLouis, Johannesburg'dan sonra ikinci önemli liman kenti. Şehrin kültürünü ve yerel halkını gözlemleyebileceğiniz bir yer. Meydanı, küçük kafeleri ve hediyelik dükkanlarıyla yarım günde gezilebilecek bir alana sahip.

Ağırlıklı olarak Fransızca, İngilizce ve Hintçe konuşulan adada insanların güler yüzlü ve kibar olması sanırım adanın verdiği huzurdan kaynaklanıyor. Liman kenti olduğu için etrafta model gemi imalathaneleri de hayli fazla.

ADRENALİN TUTKUNLARI BURAYA

Adrenalin tutkunları için özellikle LaVallée des Couleurs Nature Park'ta doğa sporları yapabilirsiniz. Sekiz ayrı uzunlukta zipline ile dağların tepesinden, şelalelerin üzerinden atlayarak gezmenin keyfi bambaşka.

Bir bakıyorsunuz incecik tahtaların üzerinden (Nepal Köprüsü) sıra sıra dizilmiş iplere tutunarak bir denge oyununun içine giriyorsunuz. ATV, Buggy car gezileri de en popüler aktiviteler arasında.

Ve bu parkta dünyada eşi benzerine az rastlanan 23 farklı renkte toprağın bir araya gelmesinden oluşan 'Renkler Vadisi' bulunuyor. Mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında yer alıyor.

Biz arkadaşım Umut ile bir güne zor sığdırdık, üç gün bile geçirseniz sıkılmayacağınıza eminim.

Nepal Köprüsü'nün yüksekliği 70 metre, uzunluğu ise 350 metre. Bu köprüyü geçmek bir saatinizi alıyor.

GÖRMENİZ GEREKEN YERLER

La Vallée des Couleurs (Renkler Vadisi)

Denizaltı Şelalesi

Casela Nature Park

Greyfurt bahçesi

Shiva Hint Tapınağı

Model gemi imalathanesi

Trou aux Cerfs volkanı.

Suna AKYILDIZ

suna.akyildiz@posta.com.tr



