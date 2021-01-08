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Mayasız ekmek nasıl yapılır? Tüm detaylarıyla mayasız ekmek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

Yemek

Mayasız ekmek nasıl yapılır? Tüm detaylarıyla mayasız ekmek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

Evde yapılan ekmekler dışarıdan satın alınanlara göre daha lezzetli ve sağlıklı oluyor. Maya sevmeyenler ise mayasız ekmek nasıl yapılır merak ediyor. Evde kendi mayasız ekmeğinizi hazırlamak istiyorsanız bütün detaylarıyla mayasız ekmek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

08 Ocak 2021, Cuma 18:39 Son Güncelleme:
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Kendi ekmeğini evde yapmak isteyenler için enfes mayasız ekmek tarifi hazırladık. Mayasız ekmek tarifi arıyor ya da mayasız ekmek nasıl yapılır merak edenler haberimize bir göz atın.

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Mayasız ekmek tarifi

Mayasız ekmek malzemeleri

  • 3 su bardağı un
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 çay bardağı su
  • 1 yemek kaşığı sıvıyağ
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1,5 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

  • Susam
  • Haşhaş tohumu

Mayasız ekmek yapılışı

Boş bir kabın içerisine ilk olarak 2 buçuk bardak unu ekleyin. Ardından süt, sıvıyağ, tuz, su ve kabartma tozunu ekleyin. Tüm malzemeleri karıştırın ve yoğurmaya başlayın. Daha sonra kalan yarım bardak unu da ilave edin ve tekrar yoğurun. Malzemeleri karıştırıp hamuru toparladıktan sonra, bir kenarda bekletin. Bu esnada 18-22 cm aralığında bir pişirme kalıbı kullanın. Kalıbı unlayıp yağladıktan sonra, hamuru kalıbın içerisine yerleştirin. Üst kısmını ve kenarları spatula ile düzeltin. Son olarak üzerine susam veya haşhaş tohumu serpiştirin. Hamuru, önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 35-40 dakika pişirin.

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