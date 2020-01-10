Mayasız poğaça tarifi: Mayasız poğaça nasıl yapılır?

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Mayasız poğaça tarifi

Mayasız poğaça malzemeleri

- 1 su bardağı yoğurt

- 1 çay bardağı sıvı yağ

- 1 adet yumurta akı

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 yemek kaşığı toz şeker

- 1 paket kabartma tozu

- 3 su bardağı un

Mayasız poğaça içi için:

- Beyaz peynir

- 1 tutam maydanoz

Mayasız poğaça üzeri için:

- Yumurta sarısı

Mayasız poğaça yapılışı

Derin bir kap içerisine yoğurt, sıvı yağ, yumurta akı, toz şeker ve tuzu ekleyin. Tüm malzemeleri çırpıcıyla iyice çırpın. Daha sonra kabartma tozunu ekleyip yavaş yavaş unu ekleyip yoğurun. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurma işlemine devam edin. Ayrı bir kaba kullanacağınız miktarda beyaz peynir ekleyip üzerine yıkanmış ve ince ince kıyılmış maydanozları ekleyip iyice karıştırın. Mayasız poğaça hamurundan ceviz büyüklüğünde alın ve düz zeminde parmaklarınızla açın. İçerisine peynirli karışımı ekleyip D şeklinde kapatın. Uç kısımlarına parmak uçlarınızla bastırıp pşirme kağıdı serdiğiniz tepsinin içerisine dizin. Bütün hamuru bitirip tepsiye serdikten sonra üzerine yumurta sarısı sürüp susam serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında ortalama 20 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.

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