Dünya Maymunlar corona virüs hastalarının kan örneklerini çaldı

Maymunlar corona virüs hastalarının kan örneklerini çaldı

Dünya

Maymunlar corona virüs hastalarının kan örneklerini çaldı

Hindistan'da bir grup maymun pandemi hastanesinden corona virüs hastalarının kan örneklerini çalıp kaçtı.

30 Mayıs 2020, Cumartesi 15:50 Son Güncelleme:
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Hindistan’da pandemi hastanesinden bir grup maymun, corona virüs (Covid-19) hastalarının kan örneklerini çaldı. Hint medyasında yer alan habere göre,olay ülkenin Uttar Pradesh eyaletindeki Meerut bölgesinde bir devlet hastanesinde meydana geldi. Hastanenin corona virüs tesisinde çalışan laboratuvar asistanı test için kan örnekleri taşırken, hastanede denek olarak yer alan bir grup maymun asistana saldırarak içinde 3 kan örneği bulunan kutuyu çalarak kayıplara karıştı. Olaya dair görgü tanıklarından birinin kayda aldığı görüntülerde, olaya karışan maymunlardan birinin kan örneğini alarak bir ağaca çıktığı görülüyor.

Hastane yetkilileri olayı kabul ederek; örneklerin bir kişide corona virüsün pozitifliğini doğrulamak için kullanılan boğaz çubukları olmadığını, zaten tedavi edilen enfekte olmuş hastalardan alınan kan örnekleri olduğunu belirtti.

Hastaneden açıklama yapıldı

Hastanenin başhekimi Dr. SK Garg olayla ilgili olarak "Corona virüs numuneleri açıkta olmayan, soğuk zincirli kutularda saklanır ve taşınır" ifadelerini kullanarak, boğaz çubuk örneklerine yönelik benzeri bir durumun meydana gelme olasılığının düşük olduğunu ve hastanenin yakınında yaşayan kişilerin bu olay nedeniyle korkmasına gerek olmadığını belirtti.

DHA


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