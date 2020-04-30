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Magazin Mazhar Alanson’dan Mick Jagger’a: Sen bir köçeksin

Mazhar Alanson’dan Mick Jagger’a: Sen bir köçeksin

Magazin

Mazhar Alanson’dan Mick Jagger’a: Sen bir köçeksin

The Rolling Stones’un kurucusu Mick Jagger’ın grubunu The Beatles ile kıyaslaması Mazhar Alanson’u çılgına çevirdi. Tepkisini önce kendi Instagram’ında dile getiren Alanson, daha sonra Jagger’ın bir paylaşımının altına yorum yazdı.

30 Nisan 2020, Perşembe 09:45 Son Güncelleme:
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Paul McCartney, eski grubu The Beatles’ın The Rolling Stones’dan daha iyi olduğunu söyledi. Mick Jagger ise kendi grubunu savunarak “Bir grup hâlâ stadyumlarda çalmaya devam ediyor, diğer grup artık yok” dedi. Jagger’ın bu açıklaması, grubu MFÖ ile Türk popuna damga vuran Mazhar Alanson’u kızdırdı. Alanson, Jagger’a sosyal medyada tepki gösterdi:

'Bir ‘Imagine’, bir ‘Yesterday’ yazabildin mi?'

“Mick Jagger, Amerikan blues müziğini hızlandırıp Amerika’ya satan, 74 yaşında sahnede garip danslar yapan biri. Sen kimsin kendini Beatles’la mukayese ediyorsun? Beatles dünyayı değiştirdi. Paul McCartney müzik dâhisi, sen bir köçeksin. Beatles kopyacısı. Elbette onlar sizden kat kat iyi sanatçılardı. Bir ‘Imagine’, bir ‘Yesterday’ yazabildin mi?”

Mick Jagger

The Beatles


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