Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye'nin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla bin 115 öğrenciyi yurtdışında lisansüstü eğitime gönderiyor. MEB Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) sınavı başvuruları başladı. Peki, 2019 YLSY başvuruları nasıl yapılır? İşte REBUS YLSY başvuru ekranı…

Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre yükseköğretim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek üzere burs ile (YLSY Programı) lisansüstü öğrenim görmek amacıyla yurt dışına öğrenci gönderilecek.

Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) sınavı kapsamında resmî burslu statüde yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimi görmek üzere bin 115 öğrenci yurt dışına gönderilecek.

Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuru yapacak adaylar, başvuru işlemlerini 07-26 Ağustos 2019 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı’nın http://rebus.meb.gov.tr (REBUS - Resmî Burslu Öğrenci Sistemi ) internet adresinden yapabilecek. Adayların "T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarası ile yakınının (eş, çocuk, anne veya baba) T.C. kimlik numarasını" kullanarak işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor.

"REBUS YLSY Başvuru Ekranı" bugün adaylara açıldı.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

Başvuru yapacak adayların, 2019 YLSY süreci ve kontenjanlara ilişkin detaylı bilgilere ulaşmak için duyuru ekinde yer alan 2019 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu ile Tercih Tablosu´nu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

2019 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu için tıklayın

2019 YLSY Tercih Tablosu için (Tablo-1) tıklayın

2019 YLSY duyurusu için tıklayın



