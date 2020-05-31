Türkiye MEB, açıköğretim sınav tarihlerini açıkladı

MEB, açıköğretim sınav tarihlerini açıkladı

Türkiye

MEB, açıköğretim sınav tarihlerini açıkladı

Öğrencilerin merakla beklediği açıköğretim sınav tarihleri belli oldu.Milli Eğitim Bakanlığı açıköğretim kurumları sınavlarının 25-26 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.

31 Mayıs 2020, Pazar 11:08 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2’ inci dönem sınavlarının; Açık Öğretim Kurumları Sınavlarının “teknik hazırlık” süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı." 


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