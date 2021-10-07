Yüz yüze eğitimle ilgili MEB'den son dakika açıklaması! Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için imza töreni düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer canlı yayında duyurdu. Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor. 9, 10 ve 11. sınıfları kapsıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Amacımız öğrencilerimizin el becerilerini güçlendirirken aynı zamanda eğitimlerine devam ederken mezun olmadan da asgari ücret almalarını sağlamaktır. Hedefimiz 2022 yılı sonunda mesleki teknik eğitim alan 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücret alma imkanını getireceğiz.' ifadelerini kullandı.

Medya sektörüne meslekte çağı yakalayan, donanımlı gençler yetiştirmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Demirören Medya işbirliğiyle Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kuruluyor.

Türk ve dünya medyasının geleceğine katkı sağlayacak yeni nesil gazetecilerin yetiştirilmesi için hayata geçirilen projenin imza töreni, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay’ın katılımıyla Pera Palace Oteli’nde gerçekleştirildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖZER'İN YÜZ YÜZE EĞİTİM VE OKULLAR İÇİN AÇIKLAMASI

"Bugün burada sizinle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Biz okulların açık olmasını bir milli güvenlik meselesi olarak ifade ettik. Aynı kararlılıkla okullarımızı açık tutmaya çalışacağız. Öğretmenlerimizin iki doz aşı olma oranı bugün itibariyle yüzde 85'tir" ifadelerini kullandı.

Özer, sözlerine "Bu iş birliğiyle sektör temsilcileri mezunların kendilerine gelmelerini beklemiyor. Sektörün alanında uzmanlarının okullarda derslere girmesini sağlıyoruz. Artık akademik olarak başarılı öğrenciler mesleki eğitim liselerini tercih ediyor. Mesleki teknik eğitimde son 10 yılda tescili alınmış ürün sayısı 2,9 iken, 2021 yılında şu ana kadar 198 kadar patenti almış bulunuyoruz." şeklinde devam etti.

Özer, "Bugün mesleki eğitimde iletişim alanında yeni bir sayfa açıyoruz. İş birliğimiz kapsamında Demirören Medya Lisesi'nde sizlerle birlikte öğrencilerimizi sektöre hazırlayacağız. Bu iş birliği alanında bir ilk olma özelliği taşıyor. Bu iş birliğine verdikleri katkılar için Demirören Medya Yönetimine bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

MEB Bakanı şöyle devam etti:

Amacımız öğrencilerimizin el becerilerini güçlendirirken aynı zamanda eğitimlerine devam ederken mezun olmadan da asgari ücret almalarını sağlamaktır.

Hedefimiz 2022 yılı sonunda mesleki teknik eğitim alan 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin asgari ücret alma imkanını getireceğiz." şeklinde devam etti.