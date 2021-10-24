Türkiye MEB duyurdu! e-Devlet'ten alınabilecek! Halk eğitim kurs belge ve sertifikaları...

MEB duyurdu! e-Devlet'ten alınabilecek! Halk eğitim kurs belge ve sertifikaları...

Türkiye

MEB duyurdu! e-Devlet'ten alınabilecek! Halk eğitim kurs belge ve sertifikaları...

MEB Bakanı Mahmut Özer son dakika gelişmesini duyurdu. Artık vatandaşlar e-Devlet kapısından halk eğitim kurs belge ve sertifikalarını alabilecek. Halk eğitim kurslarının tüm süreçleri MEB tarafından hazırlanan e-Yaygın sistemi ile yürütülüyor. Milli Eğitim Bakanı bu düzenlemelerin amacının halk eğitim kurslarını yaygınlaştırmak ve erişilebilirliğini artırmak olduğunu ifade etti.

24 Ekim 2021, Pazar 10:22 Son Güncelleme:
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MEB son dakika...Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, halk eğitim kurs belge ve sertifikalarının e-Devlet kapısından alınabileceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yazılı açıklamasında, hayat boyu öğrenme kapsamında vatandaşların taleplerine göre düzenlenen halk eğitim kurslarını yaygınlaştırmak ve erişilebilirliğini artırmak için yeni bir planlamaya gidildiğini ifade etti.

Bu kursların başarıyla tamamlanması durumunda alınan belge ve sertifikaların da halk eğitim merkezlerine gitmeden alınabilmesi için yeni bir çalışmayı tamamladıklarını bildiren Özer, "Artık vatandaşlarımız, bu belge ve sertifikaları E-Devlet kapsından alabilecekler. Bu projeyi başarılı bir şekilde tamamlayan Bilgi İşlem ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüklerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

HALK EĞİTİM KURSLARIYLA BECERİ VE YETENEKLERE DESTEK VERİLİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) hayat boyu öğrenme kapsamında, halk eğitimi merkezlerinde sürekli kurslar düzenliyor. Bu kurslar ile bireylerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmelerine destek verilmesi amaçlanıyor.

e-DEVLETTEN HALK EĞİTİM KURS SERTİKİKALARI ALINACBİLECEK

Kursların tüm süreçleri, bakanlık tarafından hazırlanan bu kapsamda Ekim 2021'e kadar geçen sürede 37 milyon 821 bin 524 vatandaş, 44 milyon 619 bin 327 sertifika aldı. Artık bu sertifikaların tamamı e-Devlet üzerinden alınabilecek.

Belgelerini yeni alan ya da daha önceden aldığı sertifikaya yeniden ulaşmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet kapısı üzerinden barkodlu sertifikalarına rahatça ulaşabilecekler.


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