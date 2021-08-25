MEB duyurdu! Okullarda yeni dönem! Artık bahçede yapılacak...

1-Mazereti nedeniyle yüz yüze eğitime katılamayan öğrenciler için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecek.

2-Okula giriş-çıkış saatleri, teneffüs zamanları ve özellikle gerek duyulması halinde ikili eğitime geçilmesine ilişkin süreç, okulun fiziki kapasitesine ve mevcuduna göre il ve okul yönetimleri tarafından birlikte düzenlenecek.

3-Öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek ve sonuçlar okul tarafından kayıt altında tutulacak.

4-Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında maske atık kutuları bulundurulacak ve günlük olarak boşaltılacak.

5-Teneffüs saatleri okul bahçesinde kalabalık oluşmaması için okulun fiziksel kapasitesi ve öğrenci mevcudu dikkate alınarak farklı zamanlara gelecek şekilde ayarlanacak.

6-Öğretmenlere 1-3 Eylül tarihleri arasında COVID-19 salgını ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler verilecek. Okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenleri de 31 Ağustos’ta çevrimiçi olarak salgın ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler alacak.

7-Bakanlık bünyesinde yeni bir elektronik takip sistemi kuruldu. Bu sistem sayesinde il, ilçe kurum ve okul düzeyinde eğitimin aksamaması için tüm süreçler anlık olarak takip edilecek.

8-Öğrenciler, öğretmenler ve diğer eğitim çalışanları; okula maske takarak gidecekler. Ancak gelişimsel sorunu olan veya maske takmakta zorlanan çocuklar için istisna olacak. Öğrenci ve personelin okul içinde maskeye ihtiyaç duymaları durumunda okul idareleri tarafından maskeler ücretsiz olarak sağlanacak.

9-Milli Eğitim’in hazırladığı hijyen kurallarını anlatan afişler herkesin görebileceği yerlere asılacak ve okulların açıldığı hafta öğrenci ve öğretmenlere maske ve antiseptikten oluşan hijyen kitleri dağıtılacak.

10-İl İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri koordinatörlerinin koordinasyonunda, okulum temiz denetçileri tarafından temizlik ve hijyen şartlarının periyodik olarak takip ve gözetimi yapılacak.

11-Ziyaretçiler zorunlu olmadıkça okula alınmayacak. Alınması gerektiğinde ise ziyaretçilerin HES kodu kontrolünde durumları ‘Risksiz’ olacak.

12-Okullardaki tüm kapalı alanlar her gün dezenfekte edilecek. Okullardaki sınıf ve tüm kapalı alanlarda bulunan kapı ve pencereler açılarak sık sık havalandırma sağlanacak.

13-Ders süreleri, sınıfın fiziksel boyutu ve öğrenci sayısı dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanacak. Beslenme saatleri okulun fiziki kapasitesi göz önüne alınarak, mümkün olduğunca farklı zamanlara yayılacak.

14-Evde ya da hastanede eğitim alan öğrencilerin durumlarının e-Okul Yönetim Bilgi sistemine eksiksiz bir şekilde işlenmesi ve eğitim hizmetlerine yönelik planlamanın yapılması sağlanacak.

15-Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risklilik durumları, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu yolu ile izlenecek ve okullara bildirim yapılacak.

ŞARKILAR BAHÇEDE SÖYLENECEK

Öte yandan Sabah'ın haberine göre; alınan kararlar arasında dikkat çeken bir madde de şu oldu; Tükürük ve sekresyon çıkışına neden olabilecek şarkı söyleme gibi yüksek sesle yapılan egzersizler mutlaka açık alanda ve öğrenciler arasında tercihen en az 2 metre mesafe bırakılarak yapılmalıdır.

OKULA UYUM EĞİTİMİ NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1-3 Eylül arasında yapılacak uyum eğitimlerinin esaslarını belirledi. Buna göre;

Uyum eğitimi kapsamında oyun temelli etkinliklere, öğrencilerin okula aidiyet duygusunu artıran faaliyetlere yer verilecek.

Öğrencilerin öğretmenler gözetiminde oyun, drama, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla öğrenme ortamını, okulunu, sınıfını, arkadaşlarını tanıması ve okul kurallarını öğrenmesi sağlanacak.

Öğrencilere ve velilere salgın tedbirleri kapsamında maske kullanımı, hijyen, fiziki mesafe, kişisel temizlik, sağlıklı beslenme, uyku düzeni, öz bakım ve benzeri konularda bilgilendirmeler yapılacak.

Okul rehber öğretmen/psikolojik danışmanları, uyum çalışma süreç ve etkinliklerine aktif olarak katılacak. Taşımalı eğitim öğrencileri de yerel imkanlar ölçüsünde uyum eğitiminden yararlandırılacak.