MEB duyurdu! Yarından itibaren devreye giriyor…

Yeni eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Yüz yüze eğitimin bir kez daha kesintiye uğramaması için tüm imkânlarını seferber eden Millî Eğitim Bakanlığı, okullardaki tedbirler ile olası temas veya vaka durumunda izlenecek yolların takibi için Covid-19 Salgın Yönetim Destek Merkezi kurdu. Öğretmen ve yöneticiler, desteğe ihtiyaç duydukları her an Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezinin (MEBİM) 444 0 632 numaralı telefonunu arayabilecek.

Covid-19 ile ilgili alınan tedbirlerin takibi, olası vaka ve temas durumlarında izlenecek yol konusunda okullara destek olmak amacıyla MEBİM bünyesinde Covid-19 Salgın Yönetim Destek Merkezi oluşturuldu.

Yarından itibaren devreye alınacak Merkez, okullardan gelecek çağrılara anında cevap vererek gerekli yardım ve yönlendirmeyi yapacak.

Öğretmen ve yöneticiler, MEBİM’in 444 0 632 numaralı telefonunu arayacak. MEBİM okullardan gelen çağrıları otomatik olarak Covid-19 Merkezine yönlendirecek. Yardım talep edilen konuya göre Merkez; daha önce hazırlanan rehber, kılavuz ve algoritma uyarınca gereken yardım ve yönlendirmeyi yapacak. İhtiyaç hâinde Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Covid-19 Danışma Kurulunun da görüşleri alınacak.