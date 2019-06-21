Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il dışı tayin ve atama başvuru süreci dün sona erdi. Öğretmenlerin il dışı tayin ile ilgili bekleyişi başladı. Peki, MEB İl dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte il dışı tayin ile ilgili süreç hakkındaki detaylar…

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri başvuru süreci 20 Haziran’da sona erdi.

MEB İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri MEB takvimine göre 24 Haziran’da sonuçlandırılacak.

Atama sonuçları www.personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacak.