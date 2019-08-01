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MEB personeli il dışı yer değiştirme sonuçları açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev yapan öğretim hizmetleri hariç diğer hizmet sınıflarında görev yapan personelin 2019 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı. İşte MEB personeli il dışı yer değiştirme sonuçları…

01 Ağustos 2019, Perşembe 11:02
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MEB personeli il dışı yer değiştirme sonuçları açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı’nda eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki hizmet sınıflarında görev yapan personelin il dışı isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı. İşte MEB yer değiştirme sonuçları…

Milli Eğitim Bakanlığı’nda görevli hizmetli, memur, bilgisayar işletmeni, teknisyen, şef kadrolarında yer alan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki hizmet sınıflarının 2019 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı’nın sitesinden açıklandı.

MEB PERSONELİ İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME SONUÇ EKRANI

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