MEB Sözleşmeli öğretmen tercihleri ve atamaları ne zaman? MEB sözlü sınav sonuçları...

MEB Sözleşmeli öğretmen tercihleri ve atamaları ne zaman? MEB sözlü sınav sonuçları... 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı. Peki, MEB Sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman? MEB Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman? İşte MEB Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları…