MEB Sözleşmeli öğretmen tercihleri ve atamaları ne zaman? MEB sözlü sınav sonuçları...
20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı. Peki, MEB Sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman? MEB Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman? İşte MEB Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları…
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı. Peki, MEB Sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman? MEB Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman? İşte MEB Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuç ekranı…
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı.
MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak.
MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?
Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül'de göreve başlayacak.
Adaylar, sözlü sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ile Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.
MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN