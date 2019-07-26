MEB il/ilçe millî eğitim müdürlükleri şube müdürlerinin 2019 yılı isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları başladı. Peki MEB 2019 yılı isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları nasıl yapılır? İşte başvuru tarihleri…

İsteğe bağlı yer değiştirmeler Ağustos 2019 ayında gerçekleştirilecek. Halen bulundukları bölgede o bölge için öngörülen bölge hizmeti süresinin en az yarısını 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla tamamlayan şube müdürleri isteğe bağlı olarak yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilecek.

İsteğe bağlı yer değiştirme işlemleri, 2019 Yılı İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Takvimine göre iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Başvurular iki aşamada alınacak, birinci aşamada şube müdürleri isteğe bağlı yer değiştirme isteklerini MEBBİS modülü üzerinden giriş yaparak tamamlayacaklar, ikinci aşamada ise şube müdürlerinin tercih başvuruları il millî eğitim müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacak.

Birinci Aşama İsteğe bağlı yer değiştirme isteklerinin MEBBİS modülünden 25 – 29 Temmuz 2019 (Saat 17.00’ye kadar) yapılabilecek. İkinci Aşama Tercihlerin yapılması ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü onay süreci ise 30Temmuz - 05 Ağustos 2019 (Saat: 17.00’ye kadar) tarihleri arasında yapılabilecek. 07 Ağustos 2019 tarihinde atamaların yapılması ve sonuçların ilan edilmesi süreci ile yer değiştirme işlemleri tamamlanacak.

Şube müdürlerinin yer değiştirmeleri, tercihleri dikkate alınarak yer değiştirmeye esas puan üstünlüğüne göre elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecek. Yer değiştirme işlemlerinde puanların eşitliği halinde, sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi ile Bakanlık bünyesinde geçen memuriyetteki toplam hizmet süresi dikkate alınacak.

MEB ŞUBE MÜDÜRLERİNİN 2019 YILI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU

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