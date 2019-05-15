Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni eğitim-öğretim çalışma takvimini açıkladı. MEB yaz tatili kısalıyor mu? Öğrenciler yılda kaç tatil yapacak? Yaz tatili kaç gün oldu? MEB yeni tatil düzeni ne zaman uygulanacak? İşte MEB yeni eğitim öğretim takvimi…

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı. Okullara yeni tatil düzeni geliyor. Buna göre nisan ve kasım aylarında öğrenciler birer hafta ara tatil yapacak.

Yeni eğitim-öğretim çalışma takvimiyle tatil ve okul zamanları daha dengeli hale geliyor. Gelecek yıldan itibaren nisan ve kasım aylarında birer haftalık iki ara tatil yapılacak.

YAZ TATİLİ 11 HAFTAYA DÜŞTÜ

İşte Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

Nisan ve Kasım'da birer haftalık ara tatil olacak. Bizim yaz tatilini kısaltmamız söz konusu değil. 11 haftaya düşürülmesi, yüzde 10'luk indirimden söz ediyoruz. Ara tatillerde öğretmenler, okullar kurumsal işleyişe yönelik bir takım öz değerlendirmeler yaparak çeşitli iyileştirmelere gidecekler. Yapılandırılmış ara tatillerde; çocuklara ve öğretmenlere dinlenme ve etkinliklere katılma fırsatı veriliyor. Öğretmenlerimiz çok yoruluyorlar. Ara tatillerde yeni bir yapılanma söz konusu. Birer haftalık tatillerin, sadece tatil olarak değerlendirilmemesi, çocukların eğitimsel faaliyetlere katılması da hedefleniyor.

YAZ TATİLİ 11 HAFTA SÜRECEK

13 haftalık yaz tatili süresi, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybedecek kadar okuldan uzaklaşmamaları için 11 hafta olarak düzenlendi. Yaz tatilinden alınan 2 hafta ise Nisan ve Kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak verilecek. Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.

İŞTE YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ!

•2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak.

•18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

•25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

•Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

•İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

•06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

•13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Yeni çalışma takvimi ile öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında, öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecek. Ara tatiller öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için uygun bir zaman olarak planlandı.

ÖĞRETMENLERİN TATİLİNDE DEĞİŞİKLİK YOK!

Öğretmenlerimizin tatil takviminde ise değişiklik olmayacak. Sadece eğitim yılı kapanışı ve açılışındaki seminer dönemlerinin birer haftası yıl içerisinde alınacak. Öğrencilerin tatilde olduğu ara dönemler, öğretmen ve okulların kurumsal işleyişe yönelik ara değerlendirmelerle gerekli iyileştirmeleri yapabilmeleri için de bir fırsat olacak. Ara Tatillerde veli toplantıları, zümre toplantıları, mesleki gelişim çalışmaları, kişisel ve sosyal gelişim etkinlikleri, okulların fiziki yenilenmeleri yapılacak.

TOPLUMSAL FAYDA ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Bunun yanı sıra bir ana tema başlığında; bilim, kültür, sanat ve spor alanında etkinlikler planlanacak. Çocukların ara tatillerde huzurevleri ziyaretleri, yardımlaşma faaliyetleri, aile ziyaretleri, okul kulüp çalışmaları gibi toplumsal fayda çalışmaları yapmalarına imkân tanınacak. Okul öncesi, ilkokul 1.sınıf, ortaokul 5. Sınıf ve ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerine uygulanan Oryantasyon Eğitimi okul açılmadan önceki hafta hayata geçirilmeye devam edecek.

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