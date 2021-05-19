Türkiye MEB'den 19 Mayıs'ın 102'nci yılına özel ‘Meşale Bende’ etkinliği

MEB'den 19 Mayıs'ın 102'nci yılına özel ‘Meşale Bende’ etkinliği

Türkiye

MEB'den 19 Mayıs'ın 102'nci yılına özel ‘Meşale Bende’ etkinliği

19 Mayıs meşalesini devralmak isteyen gençler, ‘mesalebende.meb.gov.tr’ adresinden kendi ismiyle hazırlanan görseli oluşturabilecek ve sosyal medyada paylaşabilecek.

19 Mayıs 2021, Çarşamba 09:03 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla başlatılan "Meşale Bende" etkinliğine sosyal medya hesaplarından katılma çağrısı yaptı.

Selçuk, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Gençler, 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'da yaktığı bu ateş, sizlerle daha güçlü. #meşalebende diyerek tarihe adınızı yazdırmak ve 19 Mayıs meşalesini devralmak için 'mesalebende.meb.gov.tr' adresinden kendi isminizle bize katılabilirsiniz."

Ekrana ad ve soyad bilgileri girildikten sonra oluşturulan görsel, sosyal medyada "meşalebende" etiketiyle paylaşılabilecek.

AA

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