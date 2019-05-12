MEB’den 50 bin orman işçisine eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında yapılan iş birliğiyle, 50 bin orman üretim işçisi eğitime alınarak, çeşitli alanlarda profesyonelleşmeleri sağlanacak.

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü arasında orman üretim işçilerinin eğitimine yönelik yeni bir iş birliğine gidildi.

ORMAN İŞÇİLERİ BELGE SAHİBİ OLACAK

İmzalanan protokol kapsamında Türkiye genelinde ilk etapta 50 bin orman üretim işçisine, ağaç kesme ve boylama operatörlüğü ile sürütme ve yükleme işçiliği konusunda ulusal meslek standartlarıyla uyumlu eğitimler verilecek. Böylelikle orman üretim işlerinde çalışanlar, bu alanlarda profesyonel ve belge sahibi olarak hizmet verme imkanını yakalayacak.

DAHA ÖNCE 130 BİN İŞÇİYE EĞİTİM VERİLMİŞTİ

Öte yandan, iki bakanlık arasında 2013’te ilk defa imzalanan ve 5 yıllık süreyi kapsayan bir başka iş birliği protokolüyle de orman köyleri kalkındırma kooperatifleri üyeleri ile köylüler tarafından birim fiyata dayalı yapılan üretim işlerinde, iş kazaları ile kalite miktar kayıplarının asgariye indirilmesine yönelik eğitimler düzenlendi.

DAHA ÖNCE 130 BİN KİŞİ EĞİTİM ALMIŞTI

Protokol kapsamında 2014-2018’i kapsayan sürede yaklaşık bin 500 kurs açılırken, ağaçların kesilmesi, sürütülmesi ve taşınması gibi aşamaları kapsayan üretim işlerinde çalışan köylüler ile orman kalkındırma kooperatifi üyesi 130 bin kişinin eğitim alması sağlandı.

Bu eğitimler sonunda iş kazalarının azaldığı ve üretim işlerinde standardizasyon sağlanarak ekonomik kayıpların en aza indiği tespit edildi.

EĞİTİMLER HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ’NDE VERİLECEK

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce Halk Eğitimi Merkezleri aracılığıyla açılan kurslarda eğitimler, Orman Genel Müdürlüğünde görevli mühendisler tarafından hem teorik hem de uygulamalı veriliyor. Orman üretim işçileri, ağaç kesme ve boylama konusunda yeni

gelişmeler, iş sağlığı ve güvenliği, çalışırken karşılaşabilecekleri tehlike ve riskler, kişisel koruyucu ekipman kullanılmasının önemi, risk ve çevresel etki değerlendirme gibi hususlarda eğitimlerden geçiriliyor.

AA