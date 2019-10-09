MEB'den 'Benim Oyun Sandığım' paketi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kırsal bölgelerdeki çocuklara ev ortamında ulaşmak için ‘Benim Oyun Sandığım’ adlı eğlenceli bir eğitim seti hazırladı.
Oyun sandıkları pilot uygulamanın yapılacağı 26 ilde tespit edilen ailelere ulaştırılacak. Oyun sandığında sayı çubuğu, bloklar, kuklalar, yap-boz ve hikaye setleri gibi 25 parça eğitim materyali bulunuyor. Setin kullanımı için 365 günlük eğitim takvimi de hazırlandı. MEB, erken çocuklukta erişilmeyen aile kalmamasını hedefliyor.