Oyun sandıkları pilot uygulamanın yapılacağı 26 ilde tespit edilen ailelere ulaştırılacak. Oyun sandığında sayı çubuğu, bloklar, kuklalar, yap-boz ve hikaye setleri gibi 25 parça eğitim materyali bulunuyor. Setin kullanımı için 365 günlük eğitim takvimi de hazırlandı. MEB, erken çocuklukta erişilmeyen aile kalmamasını hedefliyor.