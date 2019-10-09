MEB'den 'Benim Oyun Sandığım' paketi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kırsal bölgelerdeki çocuklara ev ortamında ulaşmak için ‘Benim Oyun Sandığım’ adlı eğlenceli bir eğitim seti hazırladı.

09 Ekim 2019, Çarşamba 08:01
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MEB'den 'Benim Oyun Sandığım' paketi

Oyun sandıkları pilot uygulamanın yapılacağı 26 ilde tespit edilen ailelere ulaştırılacak. Oyun sandığında sayı çubuğu, bloklar, kuklalar, yap-boz ve hikaye setleri gibi 25 parça eğitim materyali bulunuyor. Setin kullanımı için 365 günlük eğitim takvimi de hazırlandı. MEB, erken çocuklukta erişilmeyen aile kalmamasını hedefliyor.

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