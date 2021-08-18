MEB'den flaş açıklama! Takvim değişti, 3 Eylül'de...
20 bin öğretmen ataması takviminde değişiklik yaşandı. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması takvimini değiştirdi. 20 bin öğretmen atama tercihleri 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında alınacak. MEB'in takvimine göre, atama sonuçlarının ilan edileceği tarih de belli oldu.
18 Ağustos 2021, Çarşamba 12:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin takvimini değiştirdi. Atama tercihleri 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında alınacak, atama sonuçları 3 Eylül'de tarihinde ilan edilecek.
BUNLARI DA OKUYUN