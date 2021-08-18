Türkiye MEB'den flaş açıklama! Takvim değişti, 3 Eylül'de...

MEB'den flaş açıklama! Takvim değişti, 3 Eylül'de...

Türkiye

MEB'den flaş açıklama! Takvim değişti, 3 Eylül'de...

20 bin öğretmen ataması takviminde değişiklik yaşandı. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması takvimini değiştirdi. 20 bin öğretmen atama tercihleri 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında alınacak. MEB'in takvimine göre, atama sonuçlarının ilan edileceği tarih de belli oldu.

18 Ağustos 2021, Çarşamba 12:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin takvimini değiştirdi. Atama tercihleri 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında alınacak, atama sonuçları 3 Eylül'de tarihinde ilan edilecek.

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
ABD neden kaybetti?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
ABD budur
Rauf Tamer
Murat Çelik
Mola
Murat Çelik
Hakan Çelik
ABD için hezimet dünya için felaket
Hakan Çelik
Banu Şen
Sadece sanayi değil turizmin de parlayan yıldızı: Kocaeli
Banu Şen
Şirin Sever
Doğa anlatınca anlarsınız belki!
Şirin Sever
Erkut Can
Ateş düşmediği yeri de yakar
Erkut Can
Murat Gülderen
Otobüs kazalarını önleyen teknolojiler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Marmara depreminden yıllar sonra sel felaketinde de kurtuldu