Türkiye MEB'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması

MEB'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması

Türkiye

MEB'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yüz yüze eğitimle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

04 Mart 2021, Perşembe 17:03 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Öğrencilerimiz tedbirlerde çok dikkatliler. Biz öğretmenler, okullardaki maske, mesafe ve temizlik kurallarımızı oyunlarla, kitaplarla anlatıyoruz. Velilerimiz de buna günlük sohbetleriyle katılırsa çocuklar, bu iş birliğini çok daha iyi özümser. Desteğiniz önemli...'' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

Öğrencilerimiz tedbirlerde çok dikkatliler. Biz öğretmenler, okullardaki maske, mesafe ve temizlik kurallarımızı oyunlarla, kitaplarla anlatıyoruz. Velilerimiz de buna günlük sohbetleriyle katılırsa çocuklar, bu iş birliğini çok daha iyi özümser. Desteğiniz önemli...

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