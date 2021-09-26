MEB'den, son günlerde bazı basın yayın organlarındaki İzmir Konak Necatibey Ortaokulu ve yerine inşa edilen okulla ilgili haberler üzerine yazılı açıklama yapıldı.

Haberlerde "gerçek dışı ve olumsuz algı oluşturmaya yönelik iddialara yer verildiği" ifade edilen açıklamada, söz konusu haberlerdeki "Necatibey Ortaokulunun kültür mirası kapsamında yer aldığı" iddiasının, doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Okulumuz, İzmir 1 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun kararında yer aldığı üzere, kültür varlığı niteliğini taşımamaktadır, bu nedenle Kurul tarafından bu taşınmazın tescil edilmesinin uygun olmadığına karar verilmiştir.Ayrıca, 30 Ekim 2020'de meydana gelen İzmir depreminde Necatibey Ortaokulunun hasar almadığı ve deprem dayanıklılığıyla ilgili teknik inceleme yapılmadığı bilgisi de gerçeği yansıtmamaktadır. Okulun yıkım ve yeniden yapım kararı; tahkik sonuçları, mevcut binanın günümüz eğitim öğretim ihtiyaçlarına cevap verememesi ve bölgenin derslik ihtiyacı değerlendirilerek alınmıştır.Okul bahçesindeki 100 yıllık ağaçların kesildiği bilgisi de doğru değildir. Ağaçlar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından incelenmiş ve ağaçların bir kısmının 'orman ağacı' niteliği taşımadığı için kesilmesinin herhangi bir izne tabi olmadığı, diğer kısmının da kesilmesinde ormancılık açısından sakınca bulunmadığı belirtilmiştir. Yeniden inşa edilecek okulun bahçesine 65 yetişmiş ağaç dikilecektir."

"Okulun mültecilere verildiği" iddiasının da doğru olmadığı bildirilen açıklamada, "Söz konusu projeler kapsamında Bakanlığımız tarafından inşa edilen tüm okullar, devlet okulu niteliğinde olup adrese dayalı sistemle öğrenci kabul etmektedir." bilgisine yer verildi.