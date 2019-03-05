MEB’den okula başlama yaşıyla ilgili düzenlemeye ilişkin açıklama

MEB’den okula başlama yaşıyla ilgili düzenlemenin detaylarına ilişkin yapılan bilgilendirmede, "69, 70, 71 aylık çocuklar: İlkokul 1. sınıfa kaydı zorunludur ancak veli isteğiyle 1 yıl erteleme yapılabilecektir.

66, 67, 68 aylık çocuklar: Okul öncesi eğitim kurumu aday kaydına alınır ancak veli isteğiyle ilkokula 1 yıl erken başlayabilir.

Söz konusu düzenleme, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı itibarıyla uygulanacaktır" denildi.