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MEB’den okula başlama yaşıyla ilgili düzenlemeye ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, okula başlama yaşıyla ilgili düzenlemenin detaylarını paylaşarak söz konusu düzenlemenin 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı itibarıyla uygulanacağını açıkladı

05 Mart 2019, Salı 17:54 Son Güncelleme:
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MEB’den okula başlama yaşıyla ilgili düzenlemeye ilişkin açıklama

MEB’den okula başlama yaşıyla ilgili düzenlemenin detaylarına ilişkin yapılan bilgilendirmede, "69, 70, 71 aylık çocuklar: İlkokul 1. sınıfa kaydı zorunludur ancak veli isteğiyle 1 yıl erteleme yapılabilecektir.

66, 67, 68 aylık çocuklar: Okul öncesi eğitim kurumu aday kaydına alınır ancak veli isteğiyle ilkokula 1 yıl erken başlayabilir.

Söz konusu düzenleme, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı itibarıyla uygulanacaktır" denildi.

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