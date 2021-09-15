MEB'den PCR testleriyle ilgili flaş karar! Haftada iki kez...
MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) PCR testleriyle ilgili son dakika kararı aldı. MEB'in yeni kararına göre, özel eğitim okulları, ortaokul ve ortaöğretim özel öğrenci yurt ve pansiyonları çalışanlarından ve öğretmenlerden haftada iki kez PCR testi istenecek.
15 Eylül 2021, Çarşamba 16:16 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığı, haftada iki defa zorunlu istenen PCR testlerinin özel eğitim okulları, ortaokul ve ortaöğretim özel öğrenci yurt ve pansiyonları çalışanlarından da talep edileceğini duyurdu.
Mesleki eğitim ve geliştirme kursları, iş makineleri sürücü eğitim kurslarının, teorik ve uygulama sınavlarında görev alan usta öğreticiler dahil tüm personelden haftada iki defa PCR testi istenecek.