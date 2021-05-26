MEB'den son dakika açıklaması! Haziranda başlayacağız
MEB'den öğrencileri ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde telafi uygulamasıyla ilgili konuştu. Selçuk, 'Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak' dedi.
26 Mayıs 2021, Çarşamba 16:30 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde telafi uygulamasıyla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Selçuk, 'Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak' dedi.
Bakan Selçuk açıklamasında, "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak." dedi.
https://twitter.com/ziyaselcuk/status/1397543319434108930
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