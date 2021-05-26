Türkiye MEB'den son dakika açıklaması! Haziranda başlayacağız

MEB'den son dakika açıklaması! Haziranda başlayacağız

Türkiye

MEB'den son dakika açıklaması! Haziranda başlayacağız

MEB'den öğrencileri ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde telafi uygulamasıyla ilgili konuştu. Selçuk, 'Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak' dedi.

26 Mayıs 2021, Çarşamba 16:30 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde telafi uygulamasıyla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Selçuk, 'Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak' dedi.

Bakan Selçuk açıklamasında, "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak." dedi.




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