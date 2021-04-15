Türkiye MEB'den son dakika uzaktan eğitim açıklaması

MEB'den son dakika uzaktan eğitim açıklaması

Türkiye

MEB'den son dakika uzaktan eğitim açıklaması

Son dakika haberine göre, MEB'den uzaktan eğitimle ilgili yeni bir paylaşım yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, '62 ilde 42 bin 873 öğrenciye daha 25 GB'lık internet paketli tabletlerin dağıtılacak.' dedi.

15 Nisan 2021, Perşembe 17:44 Son Güncelleme:
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Gelen son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından uzaktan eğitime ilişkin yeni bir paylaşım yaptı. Bakan Selçuk 62 ilde 42 bin 873 öğrenciye daha 25 GB'lık internet paketli tabletlerin dağıtılacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, "Uzaktan eğitime tablet bilgisayar desteğinde bu hafta 62 ilimizde 42 bin 873 öğrencimizi daha 25 GB aylık internet paketli tablet bilgisayarına kavuşturuyoruz. Uzaktan eğitimdeki alternatif sistemlerimizle ve kaynak desteklerimizle her bir çocuğumuza ulaşmaya devam..." ifadelerine yer verdi.

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