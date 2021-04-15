Gelen son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından uzaktan eğitime ilişkin yeni bir paylaşım yaptı. Bakan Selçuk 62 ilde 42 bin 873 öğrenciye daha 25 GB'lık internet paketli tabletlerin dağıtılacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, "Uzaktan eğitime tablet bilgisayar desteğinde bu hafta 62 ilimizde 42 bin 873 öğrencimizi daha 25 GB aylık internet paketli tablet bilgisayarına kavuşturuyoruz. Uzaktan eğitimdeki alternatif sistemlerimizle ve kaynak desteklerimizle her bir çocuğumuza ulaşmaya devam..." ifadelerine yer verdi.



