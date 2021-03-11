Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. 1-7 Mart 2021 tarihinde eğitimde yapılanları paylaşan Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimde hedefin her yerde 'mavi' günlere kavuşmak olduğunu söyledi.

Bakan Selçuk açıklamasında şunları söyledi;

Iğdır'dan Edirne'ye, Çorum'dan Sakarya'ya okullardaki sevince yakından tanıklık ettim. Öylesine bir heyecan var ki... Tüm evlatlarımızı okullarıyla buluşturmak için hedefimiz, her yerde "mavi" günlere kavuşmak, görevimiz daha fazla hassasiyet.

OKULLAR YAZ BOYU AÇIK OLACAK

MEB, koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitimle geçen 1 yılın ardından öğrenciler için yeni bir program hazırlıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Okullar 2 Temmuz’a kadar açık, ara tatil yok' açıklamasını yapmıştı. Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı'nın haberine göre, Temmuz ve ağustos aylarında da ‘gönüllü okullar’ olacak.

Bu program uzaktan eğitim sürecinde olan eksiklerin giderilmesi için “takviye programı” niteliğinde olacak. Buna göre tüm sınıf düzeylerinde eksikliklere bakılacak. Özellikle bir yıllık eğitim programında bir üst sınıfa geçerken bazı derslerden öğrenilmesi gereken konu ve kazanımları yeterince alamayan öğrencileri kapsayacak. Ya tüm derslerden ya da belli derslerden öğrenciler okula çağrılacak. Burada yine “gönüllülük” esası olacak. Ama eğitimciler, bir yıl boyunca okul yüzü görmeyen milyonlarca öğrencinin bu derslere katılımının yüksek olacağı düşüncesinde.















