Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ÖSYM tarafından 23-29 Temmuz'da alınacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinde, 3 bin 960 komisyonda 13 bin 985 eğitimciyle üniversite adaylarına yardımcı oluyor.

Gölbaşı'ndaki Erdem Bayazıt Anadolu Lisesinde de adaylar, rehber öğretmenlerinin yol göstericiliğinde gelecek planlarını belirliyor.

Okulun rehber öğretmeni Serhat Yıldırım, yaptığı açıklamada, dün itibarıyla başlayan tercih danışmanlığının 29 Temmuz'a kadar devam edeceğini söyledi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Yıldırım, "Hem kendi öğrencilerimize hem de dışarıdan gelen üniversite adaylarına YKS tercihlerinde yardımcı oluyoruz. Burada adaylara bölümlerle ilgili bilgilendirmede, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Ardından adaylarımız sistem üzerinden kendileri tercihlerini yapıyorlar. Biz bir danışmanlık hizmeti veriyoruz." dedi.

Yıldırım, adaylara sıralamalarını dikkate alarak kendi ilgi, yetenek alanlarına uygun bölümlerin tanıtımlarını yaptıklarını söyleyerek, "Öğrencilerimizi bulunduğumuz bölgedeki, il içindeki üniversitelere yönlendirerek oradaki öğretim üyeleriyle bizzat konuşmalarını, okulu yerinde görmelerini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÜNİVERSİTE ADAYLARI TERCİH SÜRECİNDE ACELE ETMEMELİ"

Öğrencilerin tercih sürecinde kararsızlık yaşayabildiğine işaret eden Yıldırım, "Üniversite adayları, tercih sürecinde acele etmemeli. Detaylı araştırmaları, bilgi almaları çok önemli çünkü sadece bir meslek değil bir yaşam biçimi seçiyorlar. Önemli bir karar. Adaylarımız bütün bir yıl emek verdiler, sınava hazırlandılar. Sınav puanını yorumlamak da o kadar önemli. Stratejik bir haftadayız. Çok önemli bir karar verecekler. Bu nedenle acele etmelerini istemiyoruz." uyarılarında bulundu.

"SON KARARI ADAY VERMELİ"

Yükseköğretim Kurulunun Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas) sitesinden üniversiteler ve sıralamalarla ilgili her türlü bilgiye ulaşma imkanının bulunduğuna dikkati çeken Yıldırım, veliler için tavsiyelerini şöyle sıraladı:

"Velilerimiz için de elbette biraz stresli bir dönem bu. Çocukları için en iyisinin olmasını istiyorlar. Fakat tavsiyeler bazen fazla baskıya dönüşebiliyor. Velilerimizden tek bir şey rica ediyoruz; fikir, bilgi versinler ama son kararı adaya bıraksınlar. Biz yetişkinler zamanında kendi ulaşamadığımız hedeflere çocuklarımızı yönlendirme eğiliminde olabiliyoruz. Çocukların ilgi ve yetenekleriyle velilerin istekleri arasında bir çatışma olabiliyor. Son kararı çocuğa bırakmak gerekiyor. Aile içerisinde üniversite eğitimiyle ilgili ekonomik unsurlar için ortak karar verilebilir ama hangi bölümün okunacağı ile ilgili son kararı adayın vermesi gerekiyor."

"TERCİH DANIŞMANLIĞI HİZMETİNİN BİZE ÇOK FAYDASI OLUYOR"

2019-YKS'ye katılan 18 yaşındaki Yusuf Alpaslan, "Hukuk fakültesini kazandım sayılır. Ankara'da, Eskişehir'de üniversiteler tutuyor. Sıralamam 24 bin. En başından beri hukuk okumak istiyordum, bunun için çalıştım. Tercih danışmanlığı hizmetinin bize çok faydası oluyor. Gideceğimiz üniversiteler, imkanları hakkında fikir sahibi olabiliyoruz." diye konuştu.