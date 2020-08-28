Türkiye MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması

MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması

Türkiye

MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması

Okullarda yüz yüze eğitimin 21 Eylül'de başlayacağı iddiaları üzerine MEB'den açıklama geldi.

28 Ağustos 2020, Cuma 16:52 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Habertürk Televizyonu tarafından servis edilen “MEB’DEN YÜZ YÜZE EĞİTİM DUYURUSU” şeklindeki son dakika haberi, gerçeği yansıtmamaktadır. 21 Eylül’de hangi sınıf düzeylerinin “aşamalı ve seyreltilmiş” olarak yüz yüze eğitime başlayacağı henüz netleşmemiştir. Bu konuda Bakanlığımız kaynakları tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır. 

Bakanlığımız çalışma alanındaki konulara ilişkin resmî iletişim kaynaklarımız tarafından paylaşılmayan / teyit edilmeyen açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz.

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