MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması! Ziya Selçuk duyurdu: Okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim ile ilgili yaptığı son dakika açıklamasında yeni döneme Eylül ayında başlanacağını duyurdu.
24 Temmuz 2021, Cumartesi 12:44 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim dönemine, tedbir ve yüksek dikkatle, eylül ayında başlayacaklarını açıkladı. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Etkinliklerimiz yaz boyu telafi kapsamında devam ediyor. Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir" dedi.