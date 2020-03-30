CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova canlı yayında TBMM'deki corona şüphesi ile ilgili de gelişmeleri değerlendirdi. Canova, corona şüphesi bulunan doktorla temas edenlerin gözetim altında tutulduğu bildirdi.

Saat 13.30’da toplanacak olan Bilim Kurulu son gelişmeleri ve son verileri değerlendirecek.

Öne çıkan iki başlık var birisi umreden gelenler malum 14 gün süre doldu dün tahliye edileceklerdi ama henüz bu tahliye gerçekleşmedi. Sağlık taramalarının devam ettiği söyleniyor, yansıyan haberlerde aralarından bazılarının pozitif çıktığı yönünde. Bakanlık anladığımız kadarıyla hiçbir şekilde riske atmak istemediği için halen umreden dönenlerin karantina süresini devam ettiriyor.

Bugün Bilim Kurulu’ndan onlarla ilgili kapsamlı bir değerlendirilme yapılacaktır.

Bir diğer önemli başlıkta Çin’den getirilen ilaç, geçen hafta Sağlık Bakanı duyurmuştu. Yoğun bakımda tedavi görenler üzerinde kullanılıyordu ve bir hafta sonra sonuçlarını alacağız denmişti. Yaklaşık 1 hafta oldu dolayısıyla bugün Bilim Kurulu’nda yine bu ilaç mevzunun da değerlendirilmesi ve ilk sonuçların da paylaşılması beklentilerimiz arasında.

Tabii diğer yandan yeni tedbirler yeni önlemler gelir mi? Son durumu gözden geçirip alınması gereken kararları tavsiye niteliğinde siyasete iletiyor işte bugün belki kabine toplantısı da olacak. Hem Bilim kurulu hem kabine toplantısını beraber takip etmek gerekiyor.

TBMM’de corona virüs iddiası

Meclisin bir hastanesi var hem mevcut milletvekilleri, hem emekli milletvekilleri ve meclis personelinin yararlandığı bir sağlık birimi burası iyi de çalışan bir yer işte bu hastanedeki önemli bir doktor yüksek ateş şüphesiyle cumartesi hastaneye başvuruyor test yapılıyor corona virüs testi ve Pazar günü test sonucu negatif olarak çıkıyor ancak semptomlar belirtiler coronayı çok andırdığı için ve doktorun yüksek ateş şikayeti devam ettiği için gözlem altında tutuluyor bunu biliyoruz ve tabii bu doktorla temas kuran, bu doktora muayene olan hemen herkese de ulaşılmış vaziyette bir hayli yüksek bir rakamdan bahsediyorum hem eski hem yeni vekiller ve personel var bunlar arasında onlara da bir süre kendilerini izole etmeleri yönünde tavsiyede hatta tavsiyeden ziyade bir süre evlerinden hiç çıkmamaları yönünde görüşmeler yapıldı.

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