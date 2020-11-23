Siyaset Meclis’te kadının adı yok

Meclis’te kadının adı yok

Siyaset

Meclis’te kadının adı yok

Meclis’in 1 aylık çalışmalarını izleyen Eşitlik için Kadın Platformu (EŞİK), Meclis’te kadın hakları performansının sınıfta kaldığını ortaya çıkardı.

23 Kasım 2020, Pazartesi 09:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

EŞİK TBMM İzleme Grubu, 16 Ekim ile 15 Kasım 2020 tarihlerini kapsayan 1 aylık süreçte Meclis’i yakın takibe aldı ve hazırladığı raporda parlamentonun kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği dersindeki zayıf notlarını ortaya koydu. Bu dönem, 2021 Kamu Bütçe Tasarısı’nın tartışılmaya başlandığı günlere denk gelirken, EŞİK raporunda “Usul ve yasalara uygunluk açısından oldukça tartışmalı olan yeni bütçenin de kadınların sorunlarının çözümüne, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik olmadığını bir kez daha gördük. Bütçe görüşmelerine halkın, STK’ların, özellikle kadın örgütlerinin katılması önerileri, Bakanlığa yönlendirilen, kadınların yaşadığı sorunlara dair nasıl bir bütçe ayırdığına ilişkin sorular havada kaldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ‘İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik saldırılara neden sessizsiniz?’, ‘Neden erken yaşta evliliklerle ilgili düzenleme yapılmadı? Neden kadınlar sadece ille de anne olsun isteniyor?’ gibi soruları cevapsız bıraktı” ifadeleri yer aldı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Sadece bir kanun

TBMM Genel Kurulu’nda bu süreçte konuşan 96 milletvekilinden sadece 9’unun ‘Kadın’ sözcüğünü kullandığı, 54 kanun teklifinden kadınların payına yalnızca 1 tane düştü. 836 soru önergesinden sadece 8’i kadınlarla ilgiliydi. Kabul edilen kanunlarda kadının adı hiç yoktu. Mecliste yapılan 90 basın toplantısında sadece 3’ünde kadınların yaşadığı sorunlara değinildi.   

İlgili Haberler
Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağına uymayan 9 bin 583 kişiye işlem yapıldı



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Uygun fiyata SUV deneyimi
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Bir AK Partili’nin geçmiş muhasebesi
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni corona virüs tedbirini duyurdu