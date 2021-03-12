Medcezir oyuncusu doğum gününde evlendi

'Medcezir', 'Kurtlar Vadisi Pusu' ve 'Yalancı Romantik' gibi dizilerde rol alan oyuncu Pınar Tuncegil, meslektaşı Gökçer Genç ile evlendi.

Sessiz sedasız nikah masasına oturan Pınar Tuncegil mutlu gününden kareleri "Bugün doğum günüm... Ve bugün bir aile olduk... Pandemiden dolayı çağıramadıklarımız bize darılmasın" notuyla paylaştı.

Gökçer Genç de "Pandemiden dolayı kimseyi çağıramadık, darılmayın bize ama... Biz evlendik" mesajını verdi.

Pınar Tuncegil 2013 yılında evlendiği meslektaşı Alper Saldıran'dan 2019'da boşanmıştı.

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