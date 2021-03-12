Magazin Medcezir oyuncusu doğum gününde evlendi

Medcezir oyuncusu doğum gününde evlendi

Magazin

Medcezir oyuncusu doğum gününde evlendi

'Medcezir', 'Kurtlar Vadisi Pusu' ve 'Yalancı Romantik' gibi dizilerde rol alan oyuncu Pınar Tuncegil, meslektaşı Gökçer Genç ile nikah masasına oturdu.

12 Mart 2021, Cuma 13:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

'Medcezir', 'Kurtlar Vadisi Pusu' ve 'Yalancı Romantik' gibi dizilerde rol alan oyuncu Pınar Tuncegil, meslektaşı Gökçer Genç ile evlendi.

Sessiz sedasız nikah masasına oturan Pınar Tuncegil mutlu gününden kareleri "Bugün doğum günüm... Ve bugün bir aile olduk... Pandemiden dolayı çağıramadıklarımız bize darılmasın" notuyla paylaştı.

Gökçer Genç de "Pandemiden dolayı kimseyi çağıramadık, darılmayın bize ama... Biz evlendik" mesajını verdi.

Pınar Tuncegil 2013 yılında evlendiği meslektaşı Alper Saldıran'dan 2019'da boşanmıştı.

İlgili Haberler
Batuhan Ekşi: Medcezir hayatımı değiştirdi


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
12 Mart 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Yasemin Candemir
Ekonominin derin girdapları ve yükselen yıldızları
Yasemin Candemir
Şirin Sever
Kadın futbolcular: 1, Önyargılar: 0
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Hoşça kal Rasim ağabey
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Misafirim var
Uğur Alkapar
Gökçen Erdoğan
Bu çağ kadınların yüzünü güldürecek
Gökçen Erdoğan
Elif Demirtaş Bilir
Herkes bir günlüğüne kadın olsun!
Elif Demirtaş Bilir
Suna Akyıldız
Cenaze evinde kutlama yapılır mı?
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
8 Mart haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!
Öner Döşer
Funda Duru
Efsane kadınlar kulübü
Funda Duru
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
Bekir Saçar
Sosyetik hanımlar klip oyuncusu oldu
Bekir Saçar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Deniz Çakır sessizliğini bozdu: İftirayla yol yürünmez!