Wi-Fi 6’dan sonra MediaTek, Wi-Fi 7 teknolojisini duyurdu. Wi-Fi 7 teknolojisi, aynı sayıda antene sahip Wi-Fi 6 ile kıyasla 2.4 kat daha yüksek hızlara ulaşabilecek. Ayrıca yeni teknoloji, parazit önleme ve azaltma için çok kullanıcılı kaynak birimi (MRU) ile birlikte gelecek.

MediaTek Akıllı Bağlantı Genel Müdürü ve Kurumsal Başkan Yardımcısı Alan Hsu konu hakkında “Wi-Fi 7’nin piyasaya sürülmesi, Wi-Fi’nin süper yüksek bant genişliğine sahip uygulamalar için gerçek bir kablolu/ethernet alternatifi olabileceğini ilk kez gösterecek” dedi.

MediaTek’in yeni teknolojisi, ev, ofis ve endüstriyel ağlar için önemli bir rolü üstlenecek. Ayrıca çok oyunculu AR, VR uygulamalarından bulut oyunlara, 4K aramalardan 8K akış sağlamaya kadar tüm yoğun yük isteyen işlemler sorunsuzca gerçekleştirilecek.

Şirketin demosu, Wi-Fi 7 Filogic teknolojisinin IEEE 802.11be tarafından tanımlanan maksimum hıza ulaşabileceğini gösteriyor. MLO teknolojisi, bantlarda parazit veya tıkanıklık olsa bile ağ trafiğini yönetebilecek. Bunun için aynı anda farklı frekans bantlarında birden fazla kanal bir araya getirilecek. Yeni teknoloji ile daha hızlı ve daha güvenilir video akış, oyun oynama ve gerçek zamanlı akış gerektiren tüm işlemler gerçekleştirilebilecek.







