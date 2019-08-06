MEF Üniversitesi akademik personel alıyor!
MEF Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alıyor. Peki, Öğretim ve araştırma görevlisi başvuruları nasıl yapılır? İşte ilanın detayları…
MEF Üniversitesi Mühendislik ile Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’ne akademik personel alıyor. Başvurular 27 Ağustos’ta sona erecek. İşte ilanın detayları…
MEF Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’ne araştırma görevlisi, Mimarlık bölümüne ise öğretim görevlisi alıyor.
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SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlama Tarihi: Resmî Gazete'de yayımlandığı tarih
Başvuru Tipi: Şahsen/Posta
Son Başvuru Tarihi: 27.08.2019
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adres: www.mef.edu.tr
Ön Değerlendirme Tarihi: 28.08.2019
Mühendislik Fakültesi için Sınav Giriş Tarihi: 29.08.2019
Mühendislik Fakültesi için Sonuç Açıklama Tarihi: 03.09.2019
Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için için Sınav Giriş Tarihi: 09.09.2019
Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için için Sonuç Açıklama Tarihi: 10.09.2019