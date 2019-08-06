MEF Üniversitesi akademik personel alıyor!

MEF Üniversitesi Mühendislik ile Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’ne akademik personel alıyor. Başvurular 27 Ağustos’ta sona erecek. İşte ilanın detayları…

MEF Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’ne araştırma görevlisi, Mimarlık bölümüne ise öğretim görevlisi alıyor.

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SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi: Resmî Gazete'de yayımlandığı tarih

Başvuru Tipi: Şahsen/Posta

Son Başvuru Tarihi: 27.08.2019

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adres: www.mef.edu.tr

Ön Değerlendirme Tarihi: 28.08.2019

Mühendislik Fakültesi için Sınav Giriş Tarihi: 29.08.2019

Mühendislik Fakültesi için Sonuç Açıklama Tarihi: 03.09.2019

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için için Sınav Giriş Tarihi: 09.09.2019

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için için Sonuç Açıklama Tarihi: 10.09.2019