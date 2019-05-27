MEF Üniversitesi Rektörlüğü'nden geçilen ilanda 15 akademik personel alınacağı duyuruldu. İlanda "Eğitim-Öğretim dili %100 İngilizce olan, tüm bölümlerinde “Flipped Classroom/Learning” öğretim modelinin uygulandığı Üniversitemiz Eğitim, Mühendislik, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler ile Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültelerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca, aşağıdaki açıklama kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak öğretim elemanları alınacaktır." denildi.

Son başvuru tarihi olarak 18 Haziran belirlenirken başvuruların nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı.

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