MEF'ten ikinci kitap Aktif Öğrenme yöntemi Flipped Learning ile kurulan MEF Üniversitesi’nin bu alandaki tüm bilgi birikim ve deneyimlerini kaleme aldığı ikinci kitabı, Harvard Üniversitesi’nin Ünlü Profesörü Eric Mazur’un önsözü ile Flipped Learning Küresel İnisiyatifi (FLGI) tarafından Amerika’da yayımlandı