MEF'ten ikinci kitap

Aktif Öğrenme yöntemi Flipped Learning ile kurulan MEF Üniversitesi’nin bu alandaki tüm bilgi birikim ve deneyimlerini kaleme aldığı ikinci kitabı, Harvard Üniversitesi’nin Ünlü Profesörü Eric Mazur’un önsözü ile Flipped Learning Küresel İnisiyatifi (FLGI) tarafından Amerika’da yayımlandı

10 Temmuz 2019, Çarşamba 08:01
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MEF'ten ikinci kitap

Kitabın yazarlığını MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin ve MEF Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Caroline Fell Kurban yaptı. Kitap MEF Eğitim Kurumları’nın Kurucusu Dr. İbrahim Arıkan’a adandı.

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