Moda Meghan Markle, 30 dolarlık elbiseyle programa katıldı

Meghan Markle, 30 dolarlık elbiseyle programa katıldı

Moda

Meghan Markle, 30 dolarlık elbiseyle programa katıldı

Meghan Markle, Prens Harry'nin katıldığı The Late Late Show with James Corden'a video konferans ile katıldığı. Giydiği elbisenin fiyatıyla dikkat çeken Markle da herkes gibi indirimi seven biri olduğunu gösterdi. Zira Markle'ın giydiği elbise sadece 30 dolardı.

02 Mart 2021, Salı 12:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

The Late Late Show with James Corden programına katılan Prens Harry, Meghan Markle ile video konferansla görüştü. 39 yaşındaki Markle'ın hayranları, zahmetsiz güzelliği ve doğallığı karşısında adeta şaşkına döndü. Oprah'nın röportajında 4 bin 700 dolarlık Armani marka elbise giyen Markle, bu kez yalnızca 30 dolarlık bir elbise giymişti. Markle'ın giydiği 30 dolarlık elbise şaşırtıcı olmayan bir biçimde hemen tükendi.

Meghan Markle'ın Armani elbisesi

Meghan Markle, ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyururken de 2 yıl önce satın aldığı bir elbiseyi giymişti.

Meghan Markle giydikten sonra satış rekoru kıran elbise hakkında konuşan marka, elbisenin adını Meghan Etkisi olarak değiştirdi.


İlgili Haberler
Meghan Markle'ın elbisesi güçlü bir mesaj veriyorKraliyet Ailesi'nden akla hayale gelmeyecek 11 dahice moda tüyosu


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
2 Mart 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Mantığımı mı yoksa kalbimi mi dinleyeyim?
Mehmet Coşkundeniz
Hande Kazanova
1 Mart haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Harekete geçme zamanı!
Öner Döşer
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Başak Dizer Tatlıtuğ
Funda Duru
Opr. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu
Kristen Bell’in güzelliği
Opr. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu
Yasemin Candemir
Evlerde yaşanan büyük dönüşüm!
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Sosyalleşmeyen erkekler
Gökçen Erdoğan
Ecesu Serbes
28 Ocak Aslan Dolunayı hangi burcu nasıl etkileyecek?
Ecesu Serbes
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Jamie Lee Curtis'in Altın Küre stili: Hayranları yoğurt almaya koştu