Meghan Markle, 30 dolarlık elbiseyle programa katıldı

The Late Late Show with James Corden programına katılan Prens Harry, Meghan Markle ile video konferansla görüştü. 39 yaşındaki Markle'ın hayranları, zahmetsiz güzelliği ve doğallığı karşısında adeta şaşkına döndü. Oprah'nın röportajında 4 bin 700 dolarlık Armani marka elbise giyen Markle, bu kez yalnızca 30 dolarlık bir elbise giymişti. Markle'ın giydiği 30 dolarlık elbise şaşırtıcı olmayan bir biçimde hemen tükendi.

Meghan Markle'ın Armani elbisesi

Meghan Markle, ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyururken de 2 yıl önce satın aldığı bir elbiseyi giymişti.

Meghan Markle giydikten sonra satış rekoru kıran elbise hakkında konuşan marka, elbisenin adını Meghan Etkisi olarak değiştirdi.







