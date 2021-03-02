Meghan Markle, 30 dolarlık elbiseyle programa katıldı
Meghan Markle, Prens Harry'nin katıldığı The Late Late Show with James Corden'a video konferans ile katıldığı. Giydiği elbisenin fiyatıyla dikkat çeken Markle da herkes gibi indirimi seven biri olduğunu gösterdi. Zira Markle'ın giydiği elbise sadece 30 dolardı.
02 Mart 2021, Salı 12:30 Son Güncelleme:
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The Late Late Show with James Corden programına katılan Prens Harry, Meghan Markle ile video konferansla görüştü. 39 yaşındaki Markle'ın hayranları, zahmetsiz güzelliği ve doğallığı karşısında adeta şaşkına döndü. Oprah'nın röportajında 4 bin 700 dolarlık Armani marka elbise giyen Markle, bu kez yalnızca 30 dolarlık bir elbise giymişti. Markle'ın giydiği 30 dolarlık elbise şaşırtıcı olmayan bir biçimde hemen tükendi.
Meghan Markle'ın Armani elbisesi
Meghan Markle, ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyururken de 2 yıl önce satın aldığı bir elbiseyi giymişti.
Meghan Markle giydikten sonra satış rekoru kıran elbise hakkında konuşan marka, elbisenin adını Meghan Etkisi olarak değiştirdi.