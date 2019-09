Prens Harry ve Meghan Markle evlendikleri günden beri manşetlerden inmiyorlar. Saray kurallarına alışmakta zorlanan ve dik başlı tavırlarıyla tepki toplayan Meghan Markle bir yandan da dünyanın dört bir yanından kadının takdirini topluyor. Prens Harry'ninse Meghan Markle ile evlendikten sonra ağabeyi Prens William'la aralarının bozulduğu söyleniyor.

Kraliyet sarayı bu dedikodularla çalkalana dursun Prens Harry dün 35. yaşını kutladı. Instagram'da 'The Duke and Duchess of Sussex' adıyla 'sussexroyal' hesabını kullanan dünyanın en merak edilen çifti Harry'nin doğum günü için için özel bir fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafta Harry'nin çocukluğundan bugüne kadar bir dizi özel fotoğraf seçilirken şimdiye kadar yayınlanmamış bir fotoğraf da paylaşıldı. Harry ve Meghan'ın oğlu Archie'nin vaftiz töreninde çekilen bu siyah beyaz fotoğrafta Markle oğlu Archie'yi kucağında tutarken gururlu baba Harry de eşine ve oğluna bakıyor.

Bu fotoğrafla ilgili diğer dikkat çekici detay ise Meghan Markle'ın paylaşıma eklediği sevgi dolu özel not: 'Kendini adadığın sorumlulukları yerine getirirken seni görmek bana ilham veriyor. Sen sahip olunabilecek en iyi eş ve oğlumuz için de harika bir babasın. Seni seviyoruz... İyi ki doğdun!'