Meghan Markle saf dışı mı bırakıldı?

İngiltere Kraliyet Ailesi'nden Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle, geçen hafta içinde Instagram sayfaları ve web siteleri üzerinden yaptıkları bir açıklamayla Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekilmek ve bundan böyle yılın bir kısmını ABD ile Kanada'da geçirmek istediklerini söylemişti. Kraliçe kararın ardından otoritesini devreye sokarak Prens Harry ile babası Galler Prensi Charles ve ağabeyi Cambridge Dükü William'ı bir araya topladı. Ayrıca Kraliyet ailesinin üst düzey danışmanlarının da istenmesi halinde katılabilecekleri ifade edilmiş, o sırada Kanada'da bulunan Meghan Markle'ın ise saat farkından dolayı programı ayarlanabilirse telefonla katılacağı tahminleri yürütülüyordu. Ancak Meghan Markle'ın görüşmeye katılmadığı ortaya çıktı. İngiliz basınında Markle'ın toplantıda istenmediği, hatta katılmasının yasaklandığı iddiaları öne sürüldü.

Sözcüden yalanlama

Bugün Kensington Sarayı sözcüsü, Markle'ın bilinçli bir şekilde toplantı dışında bırakılmadığı, yalnızca düşesin toplantıya katılmasını gerektirecek bir durum oluşmadığını açıkladı. Sözcü, Markle'ın görüşmeyi eşi Prens Harry'ye bıraktığını belirtti. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, kendi başkanlığında gerçekleştirilen aile toplantısının ardından yazılı açıklama yayımlayarak torununa ve eşine destek vermişti. Toplantıyı, 'yapıcı bir tartışma' olarak niteleyen 2. Elizabeth, "Ben ve ailem, Prens Harry ile Meghan Markle'ın genç bir aile olarak yeni bir hayat kurma arzusunu tamamen destekliyoruz." ifadelerini kullandı. Kraliçe açıklamasında, "Kraliyet ailesinin tam zamanlı çalışan üyesi olarak kalmalarını tercih edecek olsak da ailemin değerli bir parçası olarak kalıp, daha özgür bir hayat yaşama dileklerine saygı duyuyor ve anlıyoruz." değerlendirmesine yer verdi.



