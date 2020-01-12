Meghan Markle yasası

Kraliçeden 72 saat mühlet

Tahtın 6’ncı varisi İngiliz Prens Harry (35) ile eşi Düşes Meghan’ın (38) kraliyet görevlerinden çekilme kararının yankısı sürüyor. Kararı televizyondan öğrenen Kraliçe Elizabeth (93) “Karmaşık bir süreç” demişti. Çift, aile içindeki sembolik rollerinden memnun olmadıkları için kendi vakıflarını kurarak yeni roller benimsemeyi ve daha zengin olmayı hedefliyor.

Saray kaynakları Kraliçe’nin çiftle uzlaşmak için kurduğu ekibe 72 saat süre verdiği ve çiftin aile içindeki rollerinin belirlenmesini emrettiğini açıkladı. Buna göre; monarşiyi küçültmek isteyen Kraliçe, tahta uzak diğer torunları için de yeni bir düzenleme de istedi.

Bu yasal düzenleme, 4 numaralı varis Prenses Charlotte (4) ve 5 numaralı varis kardeşi Prens Louis’yi (2) etkileyecek. Harry’nin yeğeni olan küçük veliahtların da büyüdüklerinde rollerini beğenmezlerse, Meghan ve Harry gibi benzer haklardan faydalanması sağlanacak.

İki devle anlaştı bile

İşte krizdeki diğer gelişmeler:

Meghan’ın Fransız moda evi Givenchy ile el sıkıştığı öğrenilmişti. Disney yapım şirketi ile de seslendirme için anlaştığı, dublajı da yılbaşı tatilinden önce yaptığı ortaya çıktı. Yani, çiftin bir süredir gizli ajandalarına bağlı hareket ettiği anlaşıldı.

Harry halk nezdinde yüzde 20 puan kaybetti. Kraliyet’in en sevilen üyesi olan Harry, yüzde 29’la beşinci sıraya geriledi. İlk sırayı yüzde 69’la ağabeyi Prens William aldı.

Ayrılık krizine ABD Başkanı Donald Trump da dahil oldu. Trump, “Kraliçe muhteşem bir kadın. Saygıyı hak ediyor. Tüm aile bu karar sonrası çok üzüldü” dedi. Meghan ve Harry’nin ABD’nin eski başkanı Barack Obama ve ailesiyle yakın ilişkileri olduğu ve sık sık akıl danıştıkları biliniyor.





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