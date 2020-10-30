Eski oyuncu Meghan Markle, "Mail on Sunday" gazetesinde yayınlanan ve bağlarını kopardığı babası Thomas Markle'a gönderdiği mektubun bir kısmının da yer aldığı haberler nedeniyle Associated Newspapers'a dava açmıştı.

Erteleme talebini kabul eden Yargıç Mark Warby, avukatların sunduğu gizli sebepleri yerinde bulduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz ay gazete, çifti kendileri hakkında bir biyografi yayınlanması konusunda işbirliğine gittiklerini gerekçe göstererek savunmada değişiklik talep etmiş ve bu hakkı kazanmıştı. Meghan'ın avukatları ise bu karara itiraz ederek yeniden yargılamaya gitmeden nihai bir karar verilmesini istemişti.

Bunun üzerine hakim ocak ayında tanıklara ihtiyaç duymadan tarafların argümanlarını dinleyerek karar vereceğini açıklamıştı.

Meghan'ın avukatları müvekkillerinin babasına gönderdiği mektubun yayınlanmasının özel hayatın suistimal edilmesi ve aynı zamanda telif hakkı ihlali olduğunu belirterek gazeteden tazminat talep ediyor.

Geçtiğimiz mart ayında İngiltere Kraliyet ailesindeki rollerini bırakan Harry ve Meghan çifti Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde yaşıyor.







