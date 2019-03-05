Mehmet Akif Alakurt kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Mehmet Akif Alakurt, geçen günlerde Türk kadınını tarif ederken skandal cümlelere imza atmış ve büyük tepki çekmişti. Alakurt'un sözleri hala gündemdeki yerini korurken eski oyuncu hakkındaki bilgiler de hala daha araştırılmaya devam ediyor. İşte Alakurt'un biyografisi...

MEHMET AKİF ALAKURT KİMDİR?

2006 yapımı Sıla dizisiyle çıkış yakalayan, Oktay Kaynarca'nın da başrolde olduğu Adanalı'da yıldızı parlayan Mehmet Akif Alakurt, 23 Temmuz 1979 tarihinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini İstanbul'da tamamladıktan sonra model olmaya karar verdi. Annesinin yardımıyla modelliğe Neşe Erberk'in ajansına girerek başladı.

1998 yılında "Gelecek Vaat Eden" ve "Türkiye Prensi" unvanlarını aldı. 2001 yılında Best Model of Turkey yarışmasına girdi ve 1. oldu. Mehmet Akif Alakurt 2001 yılında yarışmasını kazanmış ve Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etmeye hak kazandı. Yine aynı sene dünya ikincisi oldu. Bu başarılar sayesinde birçok dizi yönetmenlerinden teklifler almış ve oyunculuk eğitimi aldıktan sonra 2003 yılında Kırık Ayna filminde Ali Kirman Koçoğlu rolünü canlandırdı. 17 bölüm oynadığı "Hacı" dizisinden sonra "Sıla" dizisinde güzel oyuncu Cansu Dere başrolü paylaştı ve bu dizideki performansıyla uzun süre adından söz ettirdi.

2008 yılında yayına giren Adanalı dizisinde Maraz Ali rolüyle büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. 2016 yılında oyunculuğu bıraktığını açıkladı.