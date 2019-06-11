Mehmet Ali Erbil 7 ay sonra böyle görüntülendi

Geçen yıl evinin banyosunda düşmesi sonucu kaburgaları akciğerine batan Mehmet Ali Erbil'den beklenen güzel haber geldi.

7 aydır tedavi gördüğü hastaneden yakında taburcu olacak Erbil'in yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Bir hayli keyifli olan ünlü komedyeni görenler ''Mehmet Ali Erbil eskisinden daha neşeli’' yorumunda bulundu.

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