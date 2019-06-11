Mehmet Ali Erbil 7 ay sonra böyle görüntülendi
Evinin banyosunda düşmesi sonucu 7 aydır hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil'den ilk görüntüler ortaya çıktı. Sağlığına kavuşan ünlü şovmenin eğlenceli halleri kameralara böyle yansıdı
Geçen yıl evinin banyosunda düşmesi sonucu kaburgaları akciğerine batan Mehmet Ali Erbil'den beklenen güzel haber geldi.
7 aydır tedavi gördüğü hastaneden yakında taburcu olacak Erbil'in yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Bir hayli keyifli olan ünlü komedyeni görenler ''Mehmet Ali Erbil eskisinden daha neşeli’' yorumunda bulundu.