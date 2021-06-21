Magazin Mehmet Ali Erbil: Aldattıysam prostat olayım...

Mehmet Ali Erbil: Aldattıysam prostat olayım...

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Mehmet Ali Erbil: Aldattıysam prostat olayım...

Mehmet Ali Erbil; A Para’da yayınlanan Biz Bize programına konuk oldu. Sinan Özedincik ve Funda Karayel’in sorularını yanıtladı. Erbil, aldatma iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.

21 Haziran 2021, Pazartesi 10:18 Son Güncelleme:
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Mehmet Ali Erbil'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Zor günlerin ardından dualarla bu hale geldiğini söyleyen Mehmet Ali Erbil, "Allah bana tekrar bir şans verdi. Eskiden "Büyük bir hastalığım olsun, hayranlarım hastane önüne gelsin ama ben iyileşip camdan onlara el sallayayım" diye düşünürdüm, başıma geldi" dedi.

"DÖRT EŞİMDE DE SEVGİ VE ŞEFKATİ ARADIM"

Erbil, aldatma sorusuna ise şöyle yanıt verdi, "Eşlerimi aldatmadım, her gece kendi evime geldim. Bana "Çapkın" dediler, ben de "Eşini aldatan erkek prostat olsun" dedim ama prostat olmadım. Çok iyi seçimlerim oldu. Dört eşimde de annemde bulamadığım sevgi ve şefkati aradım" dedi.

HÜLYA AVŞAR AÇIKLAMASI

Hastalığımda en çok İbrahim Tatlıses, Gülben Ergen, Hülya Avşar'ın hep yanında olduğunu söyleyen Mehmet Ali Erbil, Hülya Avşar'ın iki günde bir hastaneye ziyarete geldiğini, kendisini bahçede yürüttüğünü, bunların unutulmayacağını da ekledi.

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