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Magazin Mehmet Ali Erbil: Çocuklarım burnumda tütüyor

Mehmet Ali Erbil: Çocuklarım burnumda tütüyor

Magazin

Mehmet Ali Erbil: Çocuklarım burnumda tütüyor

Mehmet Ali Erbil 258 günlük tedavinin ardından Temmuz 2019’da taburcu olmuştu. #pazartesipostası

04 Mayıs 2020, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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30 Ekim’de kalp spazmı geçiren usta oyuncunun tedavisi Aralık 2019’dan beri evinde devam ediyor.

Koronavirüs nedeniyle doktorların kimseyle görüştürmediği 62 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, “Çocuklarım; Ali Sadi, Sezin, Yasmin ve torunum Elisa’yı çok ama özledim. Dördü de burnumda tütüyor. Sezin, geçen gün Elisa’yı telefondan gösterdi. Dünya tatlısı. Evlatlarımı sarılıp öptüğüm gün bayram yapacağım” dedi.


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